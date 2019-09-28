Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza alanı dışından yapılan ortada topu düzeltip önüne alan Rodallega'nın şutu yandan az farkla auta gitti.

18. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde yaşanan karambolde Hajradinovic, kayarak yaptığı vuruşla topu direğin yanından ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, öncesinde Sacko'ya faul yapıldığını gerekçe göstererek golü iptal etti.

27. dakikada Murawski'nin uzun pasında ceza alanı önünde topla buluşan Rodallega'nın aşırtma vuruşunu kaleci Fatih son anda kornere çeldi.

45. dakikada Sacko'nun ceza alanı sağ çaprazından yerden yaptığı ortaya Rodallega'nın vuruşunda top savunmanın müdahalesiyle kornere gitti.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Deniz Caner Özaral

Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Zakarya, İsaac Sackey, Murawski, Sacko, İsmail Aissati, Barrow, Rodallega

Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Mbamba, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Veysel Sarı, Youssef, Aytaç Kara, Hafez, Pavelka, Khalili, Thiam, Hajradinovic, İlhan, Mustafa

Yedekler: Ramazan Köse, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Heintez, Olivier, Çağtay Kurukalıp, Fernandes, Furkan Çetinkaya, Özgür Çek, Azad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş