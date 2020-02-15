Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
3. dakikada sağ kanattan Hadi Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.
6. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko'nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.
33. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah'ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Olcay Şahan, Barrow, Sackey
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mesanovic, Emre Taşdemir, Djedje, Pedro, Mensah, Diego, Gustavo, Kravets
Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin, Mario Situm
Teknik Direktör: Robert Prosinecki