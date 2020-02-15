İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kayserispor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor, Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)


3. dakikada sağ kanattan Hadi Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde Oscar Estupinan'ın kafa vuruşunda top kalenin hemen üstünden auta çıktı.


6. dakikada Denizlispor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında, defanstan seken topa gelişen vuran Hadi Sacko'nun şutu kalenin yanından dışarı gitti.


33. dakikada orta sahada aldığı topla ceza sahasına çalımlarla giren Mensah'ın vuruşunda kaleci Stachowiak meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak


Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Mbamba, Murawski, Sacko, Aissati, Estupinan, Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Olcay Şahan, Barrow, Sackey


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mesanovic, Emre Taşdemir, Djedje, Pedro, Mensah, Diego, Gustavo, Kravets


Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin, Mario Situm


Teknik Direktör: Robert Prosinecki

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.