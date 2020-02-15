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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Kayserispor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Denizlispor evinde karşılaştığı Kayserispor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


52. dakikada Emre'nin sol kanattan ortasında arka direkte Mesanovic kafayla topu indirdi. Topu önünde bulan ve dönerek vuran Kravets'in şutu kaleci Stachowiak'da kaldı.


69. dakikada sol kanattan Mensah'ın yaptığı ortada ön direkte topa yükselen Sapunaru yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


75. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahasının sol köşesinde topla buluşan Özgür'ün ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.


90. dakikada sağ kanattan Zeki'nin ortasında arka direkte bulunan Mustafa Yumlu'nun yaptığı kafa vuruşunu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Metin, İlker Takpak


Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Özgür Çek, Mbamba (Sedat Şahintürk dk. 77), Murawski, Sacko, Aissati (Recep Niyaz dk. 66), Estupinan (Olcay Şahan dk.62), Rodallega


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Barrow, Sackey


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Mesanovic (Rienstra dk. 85 ?), Emre Taşdemir, Djedje, Pedro (Mario Situm dk. 79), Mensah, Diego, Gustavo, Kravets


Yedekler: İsmail Çipe, Emre Demir, Ömer Uzun, Aksel Aktaş, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Cenk Şahin


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Gol: Sapunaru (dk. 69) (Kayserispor)

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