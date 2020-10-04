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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Bakalorz'un ortası hiçbir takım arkadaşına ulaşamıyor.


59. dakikada Lopes'in ceza sahası içine açtığı ortayı savunma uzaklaştırdı.


65. dakikada Lopes'in korner çizgisine yakın alandan açtığı ortayla buluşan Sagal'ın vuruşu az farkla dışarıya çıktı.


86. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Pantilimon kurtardı.


89. dakikada Skubic'in şağ taraftan açtığı ortayla buluşan Musa'nın kafa vuruşunu Pantilimon kornere çeldi.


90+ dakikada Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Ali'nin ceza sahasına ortasını savunma uzaklaştırıyor.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi


Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa, Subotic, Leismann (Zakarya dk. 73), Bakalorz (Murawski dk. 73), Aissati, Sagal, Recep, Mesanovic, Rodallega


Yedekler, Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Sakıb, Özgür, Alihan


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Konyaspor: İbrahim, Guilherme, Abdülkerim, Uğur, Skubic, Amir, Jevtovic, Milosevic (Cikalleshi dk. 60), Ömer Ali, Shengalia (Miya dk. 60), Kravets (Musa dk. 70)


Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Oğuz Kağan, Şener, Daci, Eduok


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı Kart: Lopes (Denizlispor)

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