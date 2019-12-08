Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.

18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.

45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey

Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega,

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Aissati, Sedat Şahin Türk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba,

Yedekler: Volkan Babacan, Muhammet Arslantaş, Aziz Eratalay, Viera, Kerim Freii, Berkay Özcan, Azubuike, Muhammed Emin Sarıkaya, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Sackey, Murawski, Zeki Yavru (Denizlispor)