Süper Lig: Denizlispor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 14.
Süper Lig'in 14. haftasında Denizlispor, Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada İrfan Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Demba Ba, kaleci Stachowiak'tan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Ancak savunmada Oğuz Yılmaz kale çizgisinde yaptığı müdahaleyle meşin yuvarlağın ağlara gitmesini son anda engelledi.
18. dakikada Olcay'dan topu kapan İrfan Can'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut önce kaleci Stackhowiak'ın ellerine ardından da kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
29. Aleksic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta Sackey'e çarpan topu Stachowiak son anda çelmeyi başardı.
45. dakikada gelişen atakta topu önünde bulan Sacko'nun ceza alanı içerisinde yerden çektiği sert şutu kaleci Mert Günok çıkardı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Denizlispor: Stackhowiak, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Lopes, Sackey, Murawski, Sacko, Olcay Şahan, Barrow, Rodallega,
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Aissati, Sedat Şahin Türk, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Junior Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia, Demba Ba,
Yedekler: Volkan Babacan, Muhammet Arslantaş, Aziz Eratalay, Viera, Kerim Freii, Berkay Özcan, Azubuike, Muhammed Emin Sarıkaya, Gökhan İnler
Teknik Direktör: Okan Buruk
Sarı kartlar: Sackey, Murawski, Zeki Yavru (Denizlispor)