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Süper Lig: Denizlispor: 0 - MKE Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 34.

Süper Lig'in 34. haftasında Denizlispor, sahasında MKE Anakaragücü'nü ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Denizlispor'da sağ kanattan yapılan ortada arka direkte topla buluşan Recep Niyaz'ın vuruşunu kaleci Korcan kurtardı.


18. dakikada Sacko'nun ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kaleci Korcan kornere çeldi.


39. dakikada Denizlispor'da Aissati'nin ceza sahası sol çaprazından çektiği şut üstten az farkla auta çıktı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu


Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Oğuz, Mustafa, Zakarya, Murawski, Sackey, Sackox, Aissati, Recep, Rodallega


Yedekler: Abdülkadir, Lopes, Muhammet, Mbamba, Sedat, Asım, Estupinan, Alihan, Özgür, Olcay


Teknik Direktör: Levent Kartop


MKE Ankaragücü: Korcan, Cebrail, Kulusic, Fatih, Stanojevic, Sedat, Lukasik, Lobjanidze, Scarione, Michalak, Orgill


Yedekler: Mert, Mahmut, Orkan, Ender, İlhan, Boada, Emre, Sıtkı, Berke


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

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