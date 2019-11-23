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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 12.

Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


20. dakikada gelişen Denizlispor atağında Zeki Yavru'nun ortasına uzak köşede bulunan Burak Çalık kafa ile vurdu. Ancak top yandan auta çıktı.


21. dakikada Sasse'nin son çizgiye kadar inip yaptığı tehlikeli ortasını Denizli savunması kornere yolladı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergün Gözütok


Denizlispor: Stackhowiak, Mustafa Yumlu, Rodallega, Murawski, Aissati, Zakarya, Sapunaru, Burak Çalık, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Sackey


Yedekler: Tolgahan Acar, Lopes, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Estupinan, Recep Niyaz, Barrow


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Rizespor: Zafer Görgen, Abarhoun, Talbi, Abdullah Durak, Attamah, Marko Scepovic, Samudio, Aminu Umar, İsmael Diomande (Moroziuk dk 39 ?), Dario Melnjak, Sasse


Yedekler: Boğaçhan Kazmaz, Pauw, Yusuf acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Dimitrios, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Burak Çalık, Murawski (Denizlispor), Abdullah Durak (Rizespor)

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