Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
29. dakikada Sivaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutunda top dışarı çıktı.
41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu Hakan Arslan ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Zakarya Bergdich, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Barrow
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron, Mert Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılıç, Marcelo, Caner Osmanpaşa
Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Kone, Cofie, Papp, Fernando, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Hakan Arslan (dk. 41) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Marcelo, (Sivasspor), Lopes (Denizlispor)