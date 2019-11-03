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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Sivaspor serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Emre Kılınç'ın şutunda top dışarı çıktı.


41. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yatabare'nin pasında Mert Hakan'ın vuruşu kaleci Stackhowiak'tan döndü. Dönen topu Hakan Arslan ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Mert Hakan'ın vuruşunda top kaleyi bulmadı.




Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey


Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Aissati, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Zakarya Bergdich, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Barrow


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Aaron, Mert Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Hakan Arslan, Emre Kılıç, Marcelo, Caner Osmanpaşa


Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Kone, Cofie, Papp, Fernando, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Hakan Arslan (dk. 41) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Marcelo, (Sivasspor), Lopes (Denizlispor)

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