İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikada (İlk yarı)


19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'nın ortasında Rodallega topu kafayla uzaklaştırıyor.


22. dakikada Fajr kullandığı köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.


32. dakikada Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada keleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 0-1


39. dakikada Mesanovic'in savunma arkasına gönderdiği topu önünde bulan Sagal, sağ çaprazdan rakibi geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Candaş Elbil


Denizlispor: Abdulkadir, Sakıb, Muhammet, Leismann, Özer, Bakalorz, Kubilay, Mesanovic, Murawski, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk, Dossevi, Recep, Tusha, Görkem, Mohamed, Diskerud, Özgür, Ali Yavuz, Hasan


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Ahmet, Fajr, Claudemir, Hakan, Erdoğan, Gradel, Kayode


Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Yalçın, Garcia, Kerem, Nınga, Ziya, Boyd


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gol: Kayode (dk. 32) (Sivasspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.