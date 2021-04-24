Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.
Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikada (İlk yarı)
19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Erdoğan'nın ortasında Rodallega topu kafayla uzaklaştırıyor.
22. dakikada Fajr kullandığı köşe vuruşunda Hakan topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak az farkla sol kale direğinin yanından dışarı çıktı.
32. dakikada Uğur'un sol kanattan yaptığı ortada keleci Abdulkadir topu elinde kaçırırken, Kayode meşin yuvarlağı iyi takip ederek yan çizgiden ağlarla buluşturdu. 0-1
39. dakikada Mesanovic'in savunma arkasına gönderdiği topu önünde bulan Sagal, sağ çaprazdan rakibi geçtikten sonra çektiği sert şutta kaleci gole izin vermedi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Candaş Elbil
Denizlispor: Abdulkadir, Sakıb, Muhammet, Leismann, Özer, Bakalorz, Kubilay, Mesanovic, Murawski, Sagal, Rodallega
Yedekler: Cenk, Dossevi, Recep, Tusha, Görkem, Mohamed, Diskerud, Özgür, Ali Yavuz, Hasan
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Ahmet, Fajr, Claudemir, Hakan, Erdoğan, Gradel, Kayode
Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Yalçın, Garcia, Kerem, Nınga, Ziya, Boyd
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Gol: Kayode (dk. 32) (Sivasspor)