Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.
Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar
53. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta gitti.
66. dakikada sağ çaprazdan Fernando'nun vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Emre Kılınç'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.
85. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak Çalık'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.
90+1. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kone'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey
Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Aissati (Recep Niyaz dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Zakarya, Zeki Yavru (Burak Çalık dk. 81 ?), Olcay Şahan (Sacko dk. 71), Barrow
Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahin Türk, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron, Mert Yandaş, Fatih Aksoy (Cofie dk. 83 ?), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Marcelo, Erdoğan Yeşilyurt (Fernando dk. 64), Yatabare (Kone dk. 81)
Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Papp, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Hakan Arslan (dk. 41), Kone (dk. 90+1) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Lopes, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Marcelo, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Sivasspor)