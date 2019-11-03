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Süper Lig: Denizlispor: 0 - Sivasspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 10.

Süper Lig'in 10. haftasında Denizlispor, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele Sivasspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar


53. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ön direkte Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu auta gitti.


66. dakikada sağ çaprazdan Fernando'nun vuruşunu kaleci çeldi. Dönen topa Emre Kılınç'ın vuruşunda top üst direkten oyun alanına geri döndü.


85. dakikada Recep Niyaz'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde Burak Çalık'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.


90+1. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza yayına yakın bir noktada topla buluşan Kone'nin ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Zorbay Küçük, Hakan Yemişken, İbrahim Bozbey


Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Aissati (Recep Niyaz dk. 46), Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Zakarya, Zeki Yavru (Burak Çalık dk. 81 ?), Olcay Şahan (Sacko dk. 71), Barrow


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahin Türk, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Sackey


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron, Mert Yandaş, Fatih Aksoy (Cofie dk. 83 ?), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Marcelo, Erdoğan Yeşilyurt (Fernando dk. 64), Yatabare (Kone dk. 81)


Yedekler: Ali Vural, Muhammet Tuncer, Papp, Oliveria, Traore, Volkan Egri, Ziya Erdal


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Goller: Hakan Arslan (dk. 41), Kone (dk. 90+1) (Sivasspor)


Sarı kartlar: Lopes, Murawski, Mustafa Yumlu (Denizlispor), Marcelo, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan (Sivasspor)

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