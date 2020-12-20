Süper Lig: Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Denizlispor, Süper Lig’in 13.
Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında lider A. Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Alanyaspor ceza sahasına yapılan ortada kaleci Marafona'nın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Rodallega'nın şutu ağlarla buluştu.
16. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Marafona son anda topu köşeden kornere çeldi.
32. dakikada Rodallega'nın defans hattının arkasına attığı pasla buluşan Sagal'ın şutu kaleyi bulmadı.
44. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından çektiği şutu Cenk son anda kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Denizlispor: Cenk, Bergdich, Mustafa, Leismann, Lopes, Recep, Murawski, Sagal, Aissati, Mesanovic, Rodallega,
Yedekler:Hüseyin, Subotic, Özer, Muhammet Özkal, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Varela, Mert, Sacko
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
A. Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Berkan, Bareiro,
Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Efkan, Umut, Hasan, Efecan, Mustafa
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal (Denizlispor), Bareiro (Alanyaspor)