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Süper Lig: Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Denizlispor, Süper Lig’in 13.

Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında lider A. Alanyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Alanyaspor ceza sahasına yapılan ortada kaleci Marafona'nın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topla buluşan Rodallega'nın şutu ağlarla buluştu.


16. dakikada Rodallega'nın kullandığı serbest vuruşta kaleci Marafona son anda topu köşeden kornere çeldi.


32. dakikada Rodallega'nın defans hattının arkasına attığı pasla buluşan Sagal'ın şutu kaleyi bulmadı.


44. dakikada Davidson'un ceza sahası dışından çektiği şutu Cenk son anda kornere çeldi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin


Denizlispor: Cenk, Bergdich, Mustafa, Leismann, Lopes, Recep, Murawski, Sagal, Aissati, Mesanovic, Rodallega,


Yedekler:Hüseyin, Subotic, Özer, Muhammet Özkal, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Varela, Mert, Sacko


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


A. Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis, Salih, Davidson, Bakasetas, Berkan, Bareiro,


Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Efkan, Umut, Hasan, Efecan, Mustafa


Teknik Direktör: Semih Tokatlı


Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal (Denizlispor), Bareiro (Alanyaspor)

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