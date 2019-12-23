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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Alanyaspor: 5 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 16.

Süper Lig'in 16. haftasında Denizlispor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor'a 5-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Murawski'nin, rakip ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutu, kaleci Marafona kurtardı.


55. dakikada ceza alanı girişinde elle oynamadan kaynaklanan serbest vuruşta topun başına geçen Rodallega'nın sert şutu barajdan döndü.


69. dakikada Anastasios Bakasetas'ı ceza yayı üzerinden doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Stackhowiak son anda kornere çeldi.


78. dakikada Musa Çağıran'ın orta sahadan rakip ceza alanına yaptığı ortada rakibini geçen Cisse gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-4


86. dakikada Alanyaspor'da sahneye çıkan bu defa Onur Bulut oldu. Efecan'ın pası ile ceza alanı içinde buluşan Onur Bulut düzgün bir vuruşla golünü attı. Yan hakemin ofsayt bayrağını gören hakem Hüseyin Göçek golü iptal etti. Sonrasında itirazlar üzerine VAR'a giden Göçek, golü verdi. 1-5



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Metin, Yusuf Bozdoğan


Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Rodallega, Murawski, Sacko (Mehmet Akyüz dk. 73), Oğuz Yılmaz, Estupinan, Sapunaru, Zaki Yavru, Barrow, Sackey (Aissati dk. 46)


Yedekler: Tolgahan Acar, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık, Emre Sağlık, Olcay Şahan


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Alanyaspor: Marafona, Ceyhun Gülselam (Musa Çağıran dk. 76), Efecan Karaca, Salih Uçan (Onur Bulut dk. 84), Fernandes (Cisse dk. 68), Anastasios Bakasetas, Baiano, Nsakala, Welinton Silva, Campos, Steven Caulker


Yedekler: Haydar Yılmaz, Eray Birniçan, Kaan Kanak, Umut Güneş, Georgios Tzavellas, Veysel Ünal, Hamza Özdemir


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Estupinan (dk. 83) (Denizlispor), Welinton Silva (dk. 36 ve 42), Campos (dk. 43.), Cisse (dk. 78), Onur Bulut (dk. 86) (Alanyaspor)


Sarı Kartlar: Lopes (Denizlispor), Ceyhun Gülselam, Nsakala (Alanyaspor)

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