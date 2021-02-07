Süper Lig: Denizlispor: 1 - Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 24.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında FT Antalyaspor'u konuk ettiği maçta 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Antalyaspor Teknik direktörü Ersun Yanal, tepkileri üzerine sarı kart gördü.
52. dakikada Sagal ceza sahasının önünde kontrol ettiği topa röveşata ile vururken, top kale direğinin sol yanından dışarıya çıktı.
56. dakikada Doğukan'ın ortasında Mustafa ceza sahası içerisinden uçarak topu kafasıyla uzaklaştırdı.
59. dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Sagal süratle tek başına ilerlerken topu Rodallega ile buluşturdu. Rodallega ceza sahası içerisinde topa vurmayarak Sagal'la pas atarken, başarılı oyuncu dengesini kaybederek net pozisyonda yere düştü.
63. dakikada savunmadan dönen topa ceza sahasının önünde kontrol ederek sert şut çeken Hakan, topu az farkla üst direkten dışarıya attı.
68. dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa arka direkte buluşan Da Silva, meşin yuvarlağa dokunamayınca auta çıktı.
73. dakikada Ersan'ın uzaklardan vurduğu topu Mustafa ve kalecinin tereddüttü üzerine araya giren Gökdeniz meşin yuvarlağı aşırarak kalecinin üstünden ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada Eren'in sol çaprazda bulunan Podolski'ye attığı topta, Podolski topu ceza sahası içerisine atarken Mustafa son anda tehlikeyi uzaklaştırarak topu kornere gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, Samet Çavuş
Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Leismann, Lopes, Kubilay (Ali Yavuz dk. 82), Murawski, Diskerud (Bakalorz dk. 57), Ahmed Yasin (Mesanovic dk. 65), Sagal, Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Muhammet Ö., Dossevi, Görkem, Ben Mohammed, Hasan, Özer
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Ersan, Bünyamin, Hakan, İmeri (Doğukan dk. 46), Ribeiro (Serdar dk. 88 ?), Sam (Da Silva dk. 60), Gökdeniz, Orgill (Podolski dk. 71)
Yedekler: Ferhat, Bahadır, Drole, Mevlüt, Fehmi, Ali Eren
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Rodallega (dk. 14) (Denizlispor), Gökdeniz (dk.73) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Kubilay, Murawski (Denizlispor), T.D. Ersun Yanal, Gökdeniz, Boffin (Antalyaspor)