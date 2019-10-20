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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor, Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe deplasmanda Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Vedat Muriqi sağ kanatta uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta, sert bir şutla ağları sarstı. 0-2


73. dakikada Denizlispor'un yaptığı atakta Olcay Şahan'ın pası ile topla buluşan İsmail Aissati'nin ortasının ardından Oscar Estupinan'ın kafa ile topu ağlara gönderdi. 1-2



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Denizlispor: Stachowiak, Lopes, Mustafa Yumlu, Murawski, Sacko (Olcay Şahan dk. 46), İsmail Aissati,Estupinan, Zakarya, Sapunaru, Barrow (Sedat Şahintürk dk. 84 ?), İsaac Sackey (Mehmet Akyüz dk. 69)


Yedekler: Tolgahan Acar, Mbamba, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Keremcan Akyüz, Zeki Yavru


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Hasan Ali Kaldırım, Isla, Emre Belözoğlu (Deniz Türüç dk. 64), Ozan Tufan, Tolga Ciğerci (Jailson dk. 84 ?), Serdar Aziz, Gustavo, Rodrigues (Alper Potuk dk. 90 ?), Zanka, Vedat Muriqi,


Yedekler: Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Moses, Sadık Çiftpınar, Zajc


Jailson, Alper Potuk, Rami,


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Oscar Estupinan (dk. 73) (Denizlispor), Tolga Ciğerci (dk. 39), Vedat Muriqi (dk. 62) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: İsmail Aissati, İsaac Sackey (Denizlispor)

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