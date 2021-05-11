Süper Lig: Denizlispor: 1 - Galatasaray: 4 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Mücadele sarı-kırmızılı ekibin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Arda Turan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.

55. dakikada Emre Akbaba'nın ceza sahası dışından sert şutu kalenin üstünden auta çıktı.

63. dakikada Taylan'dan kaptığı topla ceza sahası içine giren Dossevi'nin pasında Recep Niyaz topu ağlara gönderdi. 1-2

80. dakikada kaleci Abdülkadir ile karşı karşıya kalan Onyekuru'nun vuruşu kaleci Abdülkadir'de kaldı.

81. dakikada Emirhan'ın Onyekuru'ya ceza sahası içinde yaptığı faul sonrası hakem Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi ancak hakem VAR'dan gelen uyarı nedeniyle penaltının tekrarlanmasını istedi.

83. dakikada hakeme itiraz eden Rodellaga ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

86. dakikada bir kez daha beyaz noktanın başına geçen Mostafa Mohamed topu ağlara gönderdi. 1-3

89. dakikada Onyekuru'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Mostafa Mohamed'in rakibini ekarte ederek yaptığı vuruşta düzgün vuruşta meşin yuvarlak Abdulkadir Sünger'in solundan filelere yolladı. 1-4

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Mustafa Savranlar, Özgür Ertem

Denizlispor: Abdülkadir, Hasan, Leismann, Muhammet (Özgür dk. 75), Sakıb (Görkem dk. 73) , Recep (Mesanovic dk. 75), Murawski, Diskerud, Ali Yavuz (Dossevi dk. 61), Tusha (Emirhan dk. 46), Rodellaga

Yedekler: Hüseyin, Mehmet Ali, Ferhat

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan (Ömer dk. 81), Gedson Fernandes, Emre Akbaba (Motafa Mohamed dk. 56), Arda (Kerem dk. 56), Babel (Onyekuru dk. 56), Halil (Emre Kılınç dk. 70)

Yedekler: Okan, Şener, Linnes, Luyindama, Feghouli, Oğulcan

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Halil Dervişoğlu (dk. 22), Babel (dk. 35 pen.), Mohamed (dk. 86 pen. ve 89) Mohamed (Galatasaray), Recep Niyaz (dk. 63) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Rodallega (dk. 83) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Sakıb, Murawski, Mesanovic, Emirhan (Denizlispor)