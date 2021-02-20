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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Denizlispor, Süper Lig’in 26.

Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Sagal orta sahadan aldığı topu driplingle ileri taşıyarak sol kanattan gelen Mesanovic'le buluşturdu. Ceza sahasına giren Mesanovıc'in rakibini geçtikten sonra çektiği sert şutu savunma araya girerek uzaklaştırdı.


14. dakikada hücuma destek için ileri çıkan Mustafa Yumlu ceza sahasının sol çaprazında aldığı topu ceza alanı ön çizgisinde bulunan Rodallega'ya aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak sol direğe çarpıp auta gitti.


19. dakikada Rodallega'nın savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Mesanovic'in rakibini geçtikten sonra sol kale direğine plase şeklinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-0


40. dakikada Furman'ın ceza sahası dışının sol çaprazında kullandığı serbest vuruşta top az farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan


Denizlispor: Cenk, Mohamed, Mustafa Yumlu, Leismann, Özer, Recep (Bakalorz dk. 24), Murawski, Diskerud, Mesanovic, Sagal, Rodallega


Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Muhammet, Ahmed, Kubilay, Hasan, Ali Yavuz, Sacko


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Arda, Toure, Ömürcan, Candeias, Furman, Soner, Motta, Ayite, Lima


Yedekler: Adıyaman, Halil İbrahim, Mustafa Akbaş, Mugni, Sefa, Rahmetullah, Murat, Spiridonovic, İlker, Sami Gökhan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Mesanovic (dk. 19) (Denizlispor)


Sarı kart: Leismann (Denizlispor)

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