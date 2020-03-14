Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 26.
Süper Lig'in 26. haftasında Denizlispor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
50. dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe atışında ceza sahasında iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşu direğin yanından auta çıktı.
54. dakikada Onazi'nin ortasında ceza sahası dışının sağ kanadından Rodallega'nın gelişine şık vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Gençlerbirliği'nin kazandığı serbest atışta topun başına geçen Sio'nun vuruşu kalenin üzerinden auta gitti.
76. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt topu kornere çeldi.
86. dakikada Candeias'ın köşe atışında ceza sahası içinde Flavio'nun kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Stachowiak son anda çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan,
Onazi (Muhammed Özkal dk. 90 ?), Aissati, Recep Niyaz (Tiago Lopes dk. 82 ?), Estupinan, Barrow (Özgür Çek dk. 76), Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Zargo Toure, Flavıo da Silva, Berat Ayberk Özdemir (İlker Karakaş dk. 76), Fabrıcıo Jesus (Sami Gökhan Altıparmak dk. 85 ?), Mats Seuntjens (Rahmetullah Berişbek dk. 76), Santos Candeias, Stephane Sessegnon, Yann Sio,
Yedekler: Ertaç Özbir, Burak Çapkınoğlu, Mattias, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Diallo, Ömer Alper Tatlısu
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gol: Rodallega (dk. 54) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Onazi, (Denizlispor), Jesus, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)