Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Denizlispor, Süper Lig’in 26.
Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner çektiği şu dışarı çıktı.
73. dakikada yaklaşık 20 metre top süren Rodallega, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan
Denizlispor: Cenk, Mohamed, Mustafa Yumlu, Leismann, Özer (Muhammet dk. 89 ?), Recep (Bakalorz dk. 24), Murawski, Diskerud (Kubilay dk. 65), Mesanovic (Ahmed dk. 65) (Hasan dk. 89 ?), Sagal, Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Ali Yavuz, Sacko
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Arda, Toure (Halil İbrahim dk. 75), Ömürcan (Spiridonovic dk. 70), Candeias, Furman (Mugni dk. 46), Soner (İlker dk. 88 ?), Motta, Ayite, Lima
Yedekler: Adıyaman, Mustafa Akbaş, Sefa, Rahmetullah, Murat, Sami Gökhan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Gol: Mesanovic (dk. 19), (Denizlispor)
Sarı kartlar: Leismann, Murawski (Denizlispor), Candeias (Gençlerbirliği)