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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Denizlispor, Süper Lig’in 26.

Denizlispor, Süper Lig'in 26. haftasında sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada ceza sahası dışında kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner çektiği şu dışarı çıktı.


73. dakikada yaklaşık 20 metre top süren Rodallega, kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda Nordfeldt gole izin vermedi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu, Erdem Bayık, Yusuf Bozdoğan


Denizlispor: Cenk, Mohamed, Mustafa Yumlu, Leismann, Özer (Muhammet dk. 89 ?), Recep (Bakalorz dk. 24), Murawski, Diskerud (Kubilay dk. 65), Mesanovic (Ahmed dk. 65) (Hasan dk. 89 ?), Sagal, Rodallega


Yedekler: Pantilimon, Görkem, Sakıb, Ali Yavuz, Sacko


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Arda, Toure (Halil İbrahim dk. 75), Ömürcan (Spiridonovic dk. 70), Candeias, Furman (Mugni dk. 46), Soner (İlker dk. 88 ?), Motta, Ayite, Lima


Yedekler: Adıyaman, Mustafa Akbaş, Sefa, Rahmetullah, Murat, Sami Gökhan


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Gol: Mesanovic (dk. 19), (Denizlispor)


Sarı kartlar: Leismann, Murawski (Denizlispor), Candeias (Gençlerbirliği)

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