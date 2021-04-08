Süper Lig: Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.
Süper Lig'in 33. haftasında Denizlispor, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kevin Varga'nın ceza sahasının solundan uzak köşeye vuruşunda top ağlara gitti. 0-1
52. dakikada Mesanovic'in ceza sahası içinde kısa mesafeden vuruşu savunmadan döndü.
56. dakikada rakibin hatalı pasıyla topu alan Sagal'ın ceza yayından sert şutu kaleci Ertuğrul'da kaldı.
61. dakikada göğsüyle topu yumuşatan Rodallega'nın kaleye direkt vuruşunu kaleci Ertuğrul kurtardı.
85. dakikada ceza sahası içinde Oğuz'a yapılan müdahalenin ardından VAR'dan gelen uyarı neticesinde hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
90. dakikada ceza sahasında topla bulaşan Anıl Koç'un sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey
Denizlispor: Cenk, Sakıb (Ali Yavuz dk. 82), Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski (Kubilay dk. 46), Bakalorz (Tusha dk. 70), Diskerud (Hasan dk. 63), Sagal, Mesanoviç (Sacko dk. 63), Rodallega
Yedekler: Abdulkadir, Muhammet, Özer, Dossevi
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Kasımpaşa: Ertuğrul, Haddadi, Brecka, Luckassen, Hadergjonaj, Sadiku (Mehmet dk. 87 ?), Drinkwater (Tarkan dk. 82 ?), Varga (Anıl dk. 82 ?), Hajradinoviç, Koomson (Bistrovic dk. 68), Thelin
Yedekler: Ramazan, Tosic, Evren Eren, Doğucan, Yasin, Hasan Emre
Teknik Direktör: Şenol Can
Goller: Rodallega (dk. 85) (Denizlispor), Varga (dk. 49) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Murawski, Rodallega (Denizlispor)