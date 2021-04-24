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Süper Lig: Denizlispor: 1 - Sivasspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 37.

Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.


Maçtan dakikada (İkinci yarı)


51. dakikada Sivasspor'da sol taç çizgisinden ceza sahası içine doğru Erdoğan orta açtı. Gradel'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


58. dakikada kaleci Abdülkadir'in hatalı pasıyla buluşan Kayode'nin şutu direkten döndü.


60. dakikada Rodallega tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önledi. Dönen topla ceza sahası içinde buluşan Diskerud'un vuruşu top ağlarla buluştu. 1-1


71. dakikada Denizlispor'da Hasan ile duvar pası yapan Leismann ceza sahasına doğru yöneldi. Uzak mesafeden şansını deneyen Leismann'ın vuruşu auta çıktı.


79. dakikada Sagal, sağ çizgiden rakip ceza sahası içine topla girerek Tusha'ya pasını verdi. Tusha'nın vuruşu ise savunmadan döndü.


Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Alparslan Dedeş, Candaş Elbil


Denizlispor: Abdulkadir, Sakıb (Ben Mohammed dk. 67), Muhammet, Leismann, Özer, Bakalorz (Diskerud dk. 59), Kubilay (Hasan dk. 67), Mesanovic (Tusha dk. 62.), Murawski, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk, Dossevi, Recep, Görkem, , Özgür, Ali Yavuz,


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Camara, Caner, Ahmet (Yalçın dk. 83 ?), Fajr (Ziya dk. 90 ?), Claudemir, Hakan, Erdoğan (Boyd dk. 66), Gradel (Felix dk. 83 ?) , Kayode (Kone dk. 83 ?)


Yedekler: Muammer, Samassa, Cofie, Garcia, Kerem, Nınga


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Sarı kartlar: Claudemir (Sivasspor)


Goller: Kayode (dk. 32) (Sivasspor), Diskerud (dk. 60) (Denizlispor)

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