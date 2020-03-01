İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Denizlispor: 1 - Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 24.

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan Dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içinde topa iyi yükselen Estupinan'ın kafa vuruşu üst direkten geriye döndü. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.


12. dakikada uzun pasta meşin yuvarlakla buluşan Estupinan'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut kaleci Farnolle'den döndü. Topu tamamlamak isteyen Sacko'dan önce savunma araya girmeyi başardı.


22. dakikada Mustafa Yumlu kaleci Farnolle'nin önde olduğunu görünce orta saha çizgisi yakınlarından topu doğrudan kaleyi gönderdi. Kaleci Farnolle meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.


34. dakikada kullanılan kornerde ceza alanı içerisinde kafalardan seken topa son dokunan Mustafa Yumlu, takımını öne geçiren golü attı. 1-0


41. dakikada orta sahada meşin yuvarlakla buluşan Fofana, hızlıca ceza sahasına koşu yapan Gökhan Töre'yi gördü. Ceza alanı içinde Gökhan Tören'nin yaptığı etkisiz vuruş kaleci Stachowiak'ta kaldı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen


Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Modou Barrow, Oscar Estupinan


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Rodallega, Sedat Şahintürk, Onazi, Alihan Kalkan, Ben Yousef, Özgür Çek


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Lingani Hadebe, Mina Meza, Karim Hafez Ramadan, Gökhan Töre, Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Glenn Donald, Moryke Fofana, Umut Bulut


Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Kjartansson, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Youssuf Ndayishimiye, Özer Özdemir, Sakıb Aytaç


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Gol: Mustafa Yumlu (dk. 34) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Lingani Hadebe (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)


Sarı kartlar: Robin Yalçın, Mina Meza (Yeni Malatyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.