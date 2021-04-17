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Süper Lig: Denizlispor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 35.

Süper Lig'in 35. haftasında Yukatel Denizlispor, BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka konuk Erzurumspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada Erzurumsporlu oyuncuların anlaşmazlığıyla topu önünde bulan Rodallega, orta saha çizgisine yakın bir yerden vurduğu sert şutta kaleciyi önde avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1


55. dakikada Mehmet Murat'ın pasıyla buluşan Omolo'nun ceza sahasının sağından çektiği sert şut uzak direğin yanında dışarıya çıktı.


64. dakikada Sakıb'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, meşin yuvarlağa plase vurarak ağlarla buluşturdu. 2-1


79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Oltan'nın indirdiği topla buluşan Rashani'nin şutu savunmaya sekerek ağlara gitti. 2-2


86. dakikada Omolo ile verkaç yaparak ceza sahası içerinde topla buluşan Rashani, yerden düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu


Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski (Kubilay dk.60), Özer, Sagal, Diskerud (Hasan Ayaroğlu dk. 70), Sacko (Tusha dk. 84 ?), Rodallega


Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Mesanoviç, Dossevi, Özgür, Ali Yavuz,


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ, Schwechlen, Teikeu (Gökhan dk. 69), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat, Mayega, Omolo, Novikovas (Rashani dk. 55), Obertan (Rahman Buğra dk. 90 ?), Emrah, Gomes (Oltan dk. 69)


Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Bergdich, Özgür, Osman


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Rodallega (dk. 46 ve 64) (Denizlispor), Emrah (dk. 2), Rashani (dk. 79 ve 86) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu, Mayega (Erzurumspor)

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