Süper Lig: Denizlispor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 6.
Süper Lig'in 6. haftasında Denizlispor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ kanattan Rachid Ghezzal'ın yerden pasında arka direkte Larin topu ağlara gönderdi. 0-3
64. dakikada orta sahada yaşanan ikili mücadelede Josef, rakibi Varela'ya kontrolsüz müdahalesi sonrası hakem Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve ardından Josef'e direkt kırmızı kart gösterdi.
76. dakikada Özer Özdemir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda top filelere gitti. 1-3
87. dakikada ceza sahasına yakın noktada serbest vuruş kullanan Rodallega'nın şutunu kaleci Ersin güçlükle kornere çeldi.
90+4. dakikada Lopes'in uzun pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Alper Ulusoy, İbrahim Çağlar Uyarca, İlker Takpak
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Mustafa Yumlu (Oğuz Yılmaz dk. 8), Subotic, Özer Özdemir (Zakarya dk. 86 ?), Bakalorz, Sagal (Sacko dk. 57), Recep Niyaz (Aissati dk. 57), Varela, Mesanovic, Rodallega
Yedekler: Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Leismann, Alihan Kalkan, Muhammet Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Beşiktaş: Ersin Dastanoğlu, N'Sakala, Welinton, Vida, Rosier, Dorukhan Toköz (Necip Uysal dk. 77 ?), Josef, Hutchinson, Ghezzal (Gökhan Töre dk. 86 ?), Larin, Aboubakar (Güven Yalçın dk. 87 ?)
Yedekler: Utku Yuvakuran, Montero, Rıdvan Yılmaz, Erdoğan Kaya, Oğuzhan Özyakup, Kartal Kayra Yılmaz, Ljajic,
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Atiba (dk. 12), Aboubakar (dk. 39 pen.), Larin (dk. 48) (Beşiktaş), Mesanovic (dk. 76), Sacko (dk. 90+3)
Sarı kartlar: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Bakalorz (Denizlispor), Roiser (Beşiktaş), Oğuz Yılmaz (Denizlispor), Vida (Beşiktaş)
Kırmızı kart: Josef (dk. 64) (Beşiktaş)