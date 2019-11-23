Süper Lig: Denizlispor: 2 - Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 12.
Süper Lig'in 12. haftasında Denizlispor, sahasında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
71. dakikada Moroziuk'un kullandığı serbest atışta Samudio'nun ön direkte yaptığı vuruşta top Lopes'in eline çarpınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
74. dakikada Denizlisporlu oyuncuların itirazı üzerine VAR'a giden hakem Halil Umut Meler, penaltı kararını iptal ederek oyunu devam ettirdi.
86. dakikada Barrow'un kullandığı köşe vuruşunda yükseklik kazanan topa iyi bir kafa vuruşu yapan Estupinan, topu ağlara gönderdi. 1-0
89. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine giren Barrowun penaltı noktasına çevirmek istediği topu Talbi elle kesiti. VAR'a giderek pozisyonu izleyen hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.
90. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Murawski, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Halil Umut Meler, İlker Takpak, Murat Ergün Gözütok
Denizlispor: Stackhowiak, Zeki (Lopes dk. 67), Sapunaru, Mustafa Yumlu, Zakarya, Sackey (Estupinan dk. 78), Murawski, Olcay Şahan, Burak Çalık (Barrow dk. 67), Aissati, Rodallega
Yedekler: Tolgahan Acar,, Mbamba, Sacko, Sedat Şahin Türk, Oğuz Yılmaz, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz,
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Rizespor: Zafer Görgen, Abarhoun, Talbi, Abdullah Durak, Dario Melnjak, İsmael Diomande (Moroziuk dk. 39), Attamah, Samudio, Aminu Umar (Barış Alıcı dk. 75), Sasse, Marko Scepovic (Dimitris dk. 85 ?)
Yedekler: Boğaçhan Kazmaz, Pauw, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Estupinan (dk. 86), Murawski (dk. 90 pen.) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Burak Çalık, Murawski, Zakarya Bergdich (Denizlispor), Abdullah Durak, Sasse, Scepovic (Rizespor)