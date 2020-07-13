Süper Lig: Denizlispor: 2 - Trabzonspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 32. haftasında Denizlispor, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 geride tamamlayan Denizlispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçtan 2-1 galip ayrılarak, ligde kalma umutlarını sürdürdü.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı):

46. dakikada Denizlispor'da Zeki Yavru'nun ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Hadi Sacho, kafa vuruşuyla topu filelere göndererek skora eşitlik getirdi. 1-1

73. dakikada soldan ceza sahasına giren Novak, kale sahasına sert bir orta gönderdi. Sörloth'un zor durumda yaptığı öuruşta top direkten döndü. Oyun alanına dönen meşin yuvarlağa Abdülkadir Ömür'den önce savunma müdahale etti.

74. dakikada Trabzonspor'un köşe vuruşunda arka direğe seken topa Costa kafayı vurdu ancak Denizlispor savunması topu çizgide karşılayarak uzaklaştırdı.

84. dakikada, ceza sahasına soldan giren Olcay Şahan'ın pasında topla buluşan Oscar Estupinan, zor pozisyonda topu kaleci Uğurcan'ın altında filelere göndererek takımını öne geçirdi. 2-1

88. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Manuel Da Costa, kaleyi görür görmez çok sert vurdu ancak direğe çarpan top oyun alanına geri döndü.

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen

Denizlispor: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Murawski (Onazi dk. 46), Sackox (Olcay dk. 78), Recep (Özgür dk. 73), Sackey, Aissati (Mbamba dk. 90+3 ?), Rodallega (Estupinan dk. 73)

Yedekler: Ali Eren, Muhammet, Sedat, Alihan

Teknik Direktör: Levent Kartop

Trabzonspor: Uğurcan, Pereura (Kamil Ahmet dk. 83 ?), Hosseini, Da Costa, Novak, Abdülkadir Parmak (Koray dk. 87 ?), Sosa (Ndiaye dk. 69), Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür (Guilherme dk. 83 ?), Sörloth

Yedekler: Erce, Hüseyin, Doğan, Carvalho, Bilal, Serkan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Sacko (dk. 46), Estupinan (dk. 84) (Denizlispor), Ekuban (dk. 14) (Trabzonspor)

Sarı Kartlar: Sosa, Kamil Ahmet, Ekuban (Trabzonspor)