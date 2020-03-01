Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 24. haftasında Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

58. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Estupinan, Karim Hafez'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Ancak daha sonra VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem Koray Gençerler pozisyon öncesinde Estupinan'ın topu elle önüne aldığını tespit ederek kararı iptal etti.

63. dakikada Barrow'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Özgür Çek'in vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta çıktı.

75. dakikada ceza sahasına gelen ortada Rodallega topu kafayla Barrow'un önüne indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Ok, Bilal Gölen

Denizlispor: Stachowiak, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Olcay Şahan, Radoslaw Murawski, Hadi Sacko (Özgür Çek dk. 46), Ismail Aissati (Onazi dk. 58), Recep Niyaz, Modou Barrow, Oscar Estupinan (Rodallega dk. 68)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammed Özkal, Sedat Şahintürk, Alihan Kalkan, Ben Yousef

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Yeni Malatyaspor: Fabien Farnolle, Robin Yalçın, Lingani Hadebe, Mina Meza, Karim Hafez Ramadan, Gökhan Töre (Kjartansson dk. 46), Murat Yıldırım, Afriyie Acquah, Glenn Donald (Özer Özdemir dk. 46), Moryke Fofana (Youssuf Ndayishimiye dk. 77), Umut Bulut

Yedekler: Ufuk Ceylan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız, Mustafa Akbaş, Chaaleli, Yiğithan Güveli, Sakıb Aytaç

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Mustafa Yumlu (dk. 34), Barrow (dk. 75) (Denizlispor)

Kırmızı kart: Lingani Hadebe (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Mina Meza, Youssuf Ndayishimiye, Murat Yıldırım (Yeni Malatyaspor)