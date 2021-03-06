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Süper Lig: Denizlispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sonra erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Sacko sol çaprazdan çizgiye inerek ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı arkadaşlarıyla buluşturmak isterken kaleci araya girip topu kontrol etti.


15. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Recep'in çektiği şut, az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.


16. dakikada Mustafa orta çizgiden presle topu ileriye taşıyarak savunma arkasına koşu yapan Mallan ile buluşturdu. Mallan topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


29. dakikada Recep'in kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topa vuran Murawski meşin yuvarlağı farklı şekilde dışarıya gönderirken hakem müdahaleden dolayı düdüğünü çaldı ve faul kararı verdi.


31. dakikada ceza sahasının ön çizgisinden serbest vuruş kullanmak için topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı barajdan geçirerek ağlarla buluşturdu. 1-1


45. dakikada ceza sahasının sol çaprazında Recep, Murawski ile verkaç yaparak topu önüne aldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep, topu aşırarak ağlarla buluşturdu. 2-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakem: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih Mazlum


Denizlispor: Cenk, Mohamed, Mustafa Yumlu, Lesimann ? (Kubilay Aktaş dk. 27), Özer, Murawski, Diskerud, Mesanovic, Recep, Sacko, Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Oğuz, Lopes, Dossevi, Bakalorz, Hasan, Tusha, Ali


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Yeni Malatyaspor: Ertaç, Ramadan, Hadebe, Wallace, Chebake, Mustafa Eskihellaç, Acquah, Adem, Mallan, Zeki, Tetteh


Yedekler: Eray, Zuqui, Bülent, Semih, Fofana, Ahmed, Malle, Kubilay Kanatsızkuş, Topalli, Umut


Teknik Direktör: Ali Ravcı


Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45) (Denizlispor)

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