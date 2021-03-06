Süper Lig: Denizlispor: 3 - Yeni Malatyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada sağ köşeden ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Tetteh'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.
57. dakikada Denizlisporlu futbolcuların baskısı sonuç verdi. Kubilay rakibinden kazandığı topu ceza saha içindeki Recep'e gönderdi. Topla buluşan Recep'in vuruşu az farkla auta çıktı.
77. dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisine topla girerek açtığı ortaya Adem kafayı vurdu. Kaleci Cenk'in çeldiği topu önünde bulan Tetteh fileleri havalandırdı. 2-2
80. dakikada Rodallega'nın ceza sahası arkasına bıraktığı topla buluşan Sacko'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Arda Kardeşler, Erdinç Sezertam, Mehmet Salih Mazlum
Denizlispor: Cenk, Mohamed, Mustafa Yumlu, Lesimann (Kubilay Aktaş dk. 27), Özer, Murawski, Diskerud (Oğuz dk. 83 ?), Mesanovic (Tusha dk. 83 ?), Recep (Bakalorz dk. 66), Sacko (Hasan dk. 83 ?), Rodallega
Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Lopes, Dossevi, Ali
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Ramadan, Hadebe, Wallace, Chebake, Mustafa Eskihellaç (Fofona dk. 63), Acquah (Zuqui dk. 46), Adem, Mallan (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Zeki, Tetteh
Yedekler: Eray, Bülent, Semih, Ahmed, Malle, Topalli, Umut
Teknik Direktör: Ali Ravcı
Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45), Sacko (dk. 80) (Denizlispor)
Sarı kartlar: Recep, Mesanovic, Murawski (Denizlispor), Zeki, Zuqui (Yeni Malatyaspor)