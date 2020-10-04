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Süper Lig: Denizlispor:0 - Konyaspor:0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Denizlispor, Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


3. dakikada ceza sahası içine giden topla buluşan Shengelia'nın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


5. dakikada Rodallega'nın ceza sahası içine gönderdiği pasla buluşan Lopes'in şutu dışarıya gitti.


18. dakikada Sagal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.


42. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Milosevic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.


44. dakikada Lopes'in ceza sahası içine açtığı ortaya iyi yükselen Rodallega'nın vuruşu kaleci İbrahim'de kaldı.


45. dakikada ceza sahası içinde boş kalan Skubic'in şutunu kaleci Pantilimon yumrukla uzaklaştırdı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Bahattin Duran, Kemal Mavi,


Denizlispor: Pantilimon, Mustafa Yumlu, Subotic, Leismann, Lopes, Bakalorz, Recep, Sagal, Aissati, Mesanovic, Rodallega


Yedekler, Cenk, Hüseyin, Özer, Muhammet, Oğuz, Zakarya, Sakıb, Murawski, Özgür, Alihan


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Konyaspor: İbrahim Sehic, Skubic, Uğur, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir Hadziahmetovic, Shengalia, Milosevic, Ömer Ali, Kravets


Yedekler: Ozan Can, Erten, Adil, Miya, Oğuz Kağan, Musa, Şener, Daci, Eduok, Cikalleshi,


Teknik Direktör: İsmail Kartal

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