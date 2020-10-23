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Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı

Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk’ün korona virüse yakalandığı öğrenildi.

Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı.


Süper Lig'de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk'ün korona virüs testi pozitif çıktı. Eski FIFA kokartlı hakemin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Erzurumspor- Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.

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