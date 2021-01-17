İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Y. Denizlispor, A. Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kaleci Akın'da kaldı.


11. dakikada Mesanovic ceza sahası içinden şansını deniyor ancak şutu savunmadan geri döndü.


16. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içindeki Dossevi'yi topla buluşturdu. Dossevi'nin şutunu kaleci Akın çıkardı.


27. dakikada Dossevi'nin sağ korner çizgisinde içeriye açtığı ortayla hiçbir takım arkadaşı buluşamadı.


34. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından yerden şutu az farkla dışarıya çıktı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakem Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum,


Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Özer, Dossevi, Murawski, Sagal, Recep, Sacko, Mesanovic


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Sakıb, Emirhan, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf,


Yedekler: Yavuz, Katranis, Abdurraman, Soner, Selim, Muhammed, Sackey, Burak, Mert, Kamara


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Sarı kartlar: Billong, Ribeiro (Hatayspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.