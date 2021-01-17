Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. haftasında Y. Denizlispor, A. Hatayspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (ilk yarı)
4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından vurduğu şut, kaleci Akın'da kaldı.
11. dakikada Mesanovic ceza sahası içinden şansını deniyor ancak şutu savunmadan geri döndü.
16. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor'da Sacko'nun korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içindeki Dossevi'yi topla buluşturdu. Dossevi'nin şutunu kaleci Akın çıkardı.
27. dakikada Dossevi'nin sağ korner çizgisinde içeriye açtığı ortayla hiçbir takım arkadaşı buluşamadı.
34. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışından yerden şutu az farkla dışarıya çıktı.
Stat: Denizli Atatürk
Hakem Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum,
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Özer, Dossevi, Murawski, Sagal, Recep, Sacko, Mesanovic
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Sakıb, Emirhan, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf,
Yedekler: Yavuz, Katranis, Abdurraman, Soner, Selim, Muhammed, Sackey, Burak, Mert, Kamara
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Sarı kartlar: Billong, Ribeiro (Hatayspor)