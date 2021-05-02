Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Denizlispor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.

konuk ettiği Çaykur Rizespor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 73. dakikada Samudio kafa golüyle attı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay'ın şutunda top auta çıktı.

56. dakikada Sagal'ın ceza sahasının hemen dışından sert vuruşunda top dışarı gitti.

73. dakikada Michalak tarafından ceza sahasına yapılan ortada Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Samudio'nun sert şutunu kaleci Abdülkadir güçlükle çıkardı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci

Denizlispor: Abdülkadir, Sakıb (Özgür dk. 87 ?), Mustafa, Leismann, Özer (Muhammet dk. 63), Bakalorz, Diskerud (Mesanovic dk. 87 ?), Sagal, Hasan (Recep dk. 72), Ali Yavuz (Sacko dk. 72), Rodallega

Yedekler: Ali Eren, Dossevi, Ertuğrul, Tusha

Teknik Direktör: Ali Tandoğan

Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail (Melnjak dk. 63), Talbi, Emir, Morozyuk, Donsah (Tunay dk. 29), Abdullah, Andrade (Skoda dk 46), Sabo (Meriah dk. 69), Samudio, Remy (Mıchalak dk. 46)

Yedekler: Tarık, Selim, Alberk, Mithat, Soderlund

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Samudio (dk. 73) (Rizespor)

Sarı kartlar: Leismann, Bakalorz (Denizlispor), Andrade, Melnjak (Rizespor)