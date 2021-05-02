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Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 39.

Süper Lig'in 39. haftasında Denizlispor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele Karadeniz ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Denizlispor, ligin bitimine 3 hafta kala küme düşen ilk takım oldu.



konuk ettiği Çaykur Rizespor'a evinde 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 73. dakikada Samudio kafa golüyle attı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Tunay'ın şutunda top auta çıktı.


56. dakikada Sagal'ın ceza sahasının hemen dışından sert vuruşunda top dışarı gitti.


73. dakikada Michalak tarafından ceza sahasına yapılan ortada Samudio kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1


79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Samudio'nun sert şutunu kaleci Abdülkadir güçlükle çıkardı.




Stat: Atatürk


Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Cem Hanoğlu, Bahtiyar Birinci


Denizlispor: Abdülkadir, Sakıb (Özgür dk. 87 ?), Mustafa, Leismann, Özer (Muhammet dk. 63), Bakalorz, Diskerud (Mesanovic dk. 87 ?), Sagal, Hasan (Recep dk. 72), Ali Yavuz (Sacko dk. 72), Rodallega


Yedekler: Ali Eren, Dossevi, Ertuğrul, Tusha


Teknik Direktör: Ali Tandoğan


Çaykur Rizespor: Gökhan, İsmail (Melnjak dk. 63), Talbi, Emir, Morozyuk, Donsah (Tunay dk. 29), Abdullah, Andrade (Skoda dk 46), Sabo (Meriah dk. 69), Samudio, Remy (Mıchalak dk. 46)


Yedekler: Tarık, Selim, Alberk, Mithat, Soderlund


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Samudio (dk. 73) (Rizespor)


Sarı kartlar: Leismann, Bakalorz (Denizlispor), Andrade, Melnjak (Rizespor)

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