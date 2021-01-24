Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - F. Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 21. haftasında Y. Denizlispor evinde F. Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.

17. dakikada Sagala'ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.

22. dakikada Mevlüt'ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini'nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.

36. dakikada Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.

42. dakikada Sagal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.

44. dakikada sağ çaprazdan Koray'dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Caner Ak

Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Kubilay, Leismann, Özer, Murawski, Ahmad, Sacko, Recep, Sagal, Rodallega

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Sakıb, Bergdich, Mert, Alihan, Varela, Diskerud, Dossevi

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Karagümrük: Viviano (Aykut dk. 30), Balkovec, Campi, Roco, Koray, Castro, Bertolacci, Borini, Ndiaye, Ndao, Mevlüt

Yedekler: Alparslan, Fatih, Murat, Emre, Durmaz, Arveladze, Aksel, Serhat, Sobiech

Teknik Direktör: Atilay Canel

Gol: Borini (dk. 44) (Karagümrük)

Sarı kartlar: Campi, Castro, Borini (Karagümrük), Sagal (Denizlispor)