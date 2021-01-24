İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - F. Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Y. Denizlispor evinde F. Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.


17. dakikada Sagala'ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.


22. dakikada Mevlüt'ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini'nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.


36. dakikada Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.


42. dakikada Sagal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.


44. dakikada sağ çaprazdan Koray'dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakem: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Caner Ak


Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Kubilay, Leismann, Özer, Murawski, Ahmad, Sacko, Recep, Sagal, Rodallega


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Sakıb, Bergdich, Mert, Alihan, Varela, Diskerud, Dossevi


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Karagümrük: Viviano (Aykut dk. 30), Balkovec, Campi, Roco, Koray, Castro, Bertolacci, Borini, Ndiaye, Ndao, Mevlüt


Yedekler: Alparslan, Fatih, Murat, Emre, Durmaz, Arveladze, Aksel, Serhat, Sobiech


Teknik Direktör: Atilay Canel


Gol: Borini (dk. 44) (Karagümrük)


Sarı kartlar: Campi, Castro, Borini (Karagümrük), Sagal (Denizlispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.