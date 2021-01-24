Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - F. Karagümrük: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.
Süper Lig'in 21. haftasında Y. Denizlispor evinde F. Karagümrük'ü konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı Karagümrük'ün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Sagal'ın ceza sahası dışının sağ çaprazından çektiği şutu kaleci Viviano iki hamlede kontrol etti.
17. dakikada Sagala'ın sağ çaprazdan kullandığı köşe vuruşunda topa kafayla yükselen Kubilay, meşin yuvarlağı dışarıya attı.
22. dakikada Mevlüt'ün ceza sahası önünden çektiği şutu defans uzaklaştırırken, seken topa sahip olan Borini'nin çektiği sert şutu kaleci Pantilimon kurtardı.
36. dakikada Sagal'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, Ndiaye topu kafasıyla kornere gönderdi.
42. dakikada Sagal'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko, ceza sahası içinde topa yavaşça vururken kaleci rahatlıkla meşin yuvarlağı kontrol etti.
44. dakikada sağ çaprazdan Koray'dan gelen ortayı iyi bir şekilde kontrol eden Borini, topa sert bir şekilde vurarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakem: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, İbrahim Bozbey, Caner Ak
Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Kubilay, Leismann, Özer, Murawski, Ahmad, Sacko, Recep, Sagal, Rodallega
Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Sakıb, Bergdich, Mert, Alihan, Varela, Diskerud, Dossevi
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Karagümrük: Viviano (Aykut dk. 30), Balkovec, Campi, Roco, Koray, Castro, Bertolacci, Borini, Ndiaye, Ndao, Mevlüt
Yedekler: Alparslan, Fatih, Murat, Emre, Durmaz, Arveladze, Aksel, Serhat, Sobiech
Teknik Direktör: Atilay Canel
Gol: Borini (dk. 44) (Karagümrük)
Sarı kartlar: Campi, Castro, Borini (Karagümrük), Sagal (Denizlispor)