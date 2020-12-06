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Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.

Süper Lig'in 11. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Ferdi'nin sağ taraftan ceza sahası içine girerek verdiği pasta Cisse düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1


18. dakikada Sagal'ın serbest vuruşta ceza sahası içinde Bakalorz'un vurduğu şutta top kaleci Altay'da kaldı.


21.dakikada Caner'in sol kanattan yerden açtığı ortaya kimse dokunamazken, top kale çizgisinin önünden geçti ve savunma topu uzaklaştırdı.


30. dakikada Ozan'ın pasıyla topla buluşan Mert Hakan'ın ceza sahasının sol çaprazından çektiği şut kalenin sağından dışarıya çıktı.


34. dakikada Sagal'ın sol kanattan verdiği pasta topu alan Rodallega'nın ceza alanın hemen üzerinden çektiği sert şut az farkla dışarıya gitti.


41. dakikada Caner'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Gökhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Palabıyık, Kerem Ersoy, Serkan Çimen


Denizlispor: Pantilimon, Özer, Oğuz, Mustafa, Bergdich, Bakalorz, Murawski, Sacko, Sagal, Aissati, Rodallega


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Subotic, Mesanovic, Recep, Varela, Mert, Leismann, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Kenan Atik


Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Sosa, Ferdi, Pelkas, Mert Hakan, Cisse


Yedekler: Ahmet Oytun, Tolga, Valencia, Sadık, Thiam, Ömer Faruk, Fatih, Novak, Uğur, Eyüp


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Cisse (dk. 9), Gökhan (dk. 41) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Bergdich, Bakalorz (Denizlispor)

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