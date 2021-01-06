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Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - HK Kayserispor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 17.

Süper Lig'in 17. haftasında Y. Denizlispor, HK Kayserispor'u konuk etti. Mücadele Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada penaltı noktasında topla buluşan Lennon'nun sert şutunda kaleci Pantilimon gole izin vermedi.


65. dakikada sağ kanatta rakibini geçen Sagal çaprazdan sert bir şut gönderdi kaleci son anda gole engel oldu.


68. dakikada ceza sahasına doğru hızla koşan Avramovski'nin sol çaprazdan çektiği şutu kaleci çelerken, dönen topu Bergdich uzaklaştırdı.


74. dakikada Alibec ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda buluştuğu topa vuramayınca savunma topu uzaklaştırdı.


81. dakikada Lennon ceza sahasının içine doğru kat ederek yerden pasını gönderdi ancak Recep araya girerek topu taca attı.


85. dakikada Lopes'in ortasında kafa vuruşunu yapan Mesanovic topu kalecinin üstüne gönderdi.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Ali Şansalan, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Altan,


Y. Denizlispor: Pantilimon, Bergdich, Muhammet Özkal, Leismann, Lopes, Sagal, Recep Niyaz, Bakalorz (Sacko dk. 72), Özer (Dossevi dk. 46), Mesanovic, Rodallega


Yedekler: Hüseyin, Cenk, Mert, Alihan, Burak, Muhammed Eren Kıryolcu


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Kayserispor: Doğan Alemdar, Behiç, Kolovetsios, Sapunaru, Kvrzic, Campanharo, Ackah, Henrique (İlhan Parlak dk. 90 ?), Avramovski (Fernandes dk. 75), Lennon (Nurettin dk. 90 ?), Alibec (Kanga dk. 82 ?)


Yedekler: İsmail, Oğuzhan, Tusungama, Muğdat, Emre, İlhan Depe


Teknik Direktör: Alper Kelkikli


Goller: Henrique (dk. 21) (Kayserispor)


Sarı Kartlar: Alibec, Henrique, Ackah, Avramovski, Doğan Alemdar, Nurettin (Kayserispor), Muhammet Özkal, Leismann (Denizlispor)

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