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Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13.

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (ikinci yarı)


58. dakikada Rodallega'nın defansın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Sagal, ceza sahası içinde dar açıdan çektiği şut direkten döndü.


60. dakikada Salih'in uzak mesafeden serbest vuruşunu kaleci Cenk çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.


70. dakikada Murawski, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.


74. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bakasetas'ın çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin


Denizlispor: Cenk, Bergdich, Mustafa, Leismann, Lopes, Recep (Özer dk. 88 ?), Murawski, Sagal, Aissati (Varela dk. 90+ ?), Mesanovic (Sacko dk. 79 ?), Rodallega (Muhammet Özkal dk. 79 ?)


Yedekler: Hüseyin, Subotic, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis (Mustafa dk. 73 ?), Salih (Efkan dk. 81 ?), Davidson, Bakasetas, Berkan (Efecan dk. 45), Bareiro


Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Umut, Hasan


Teknik Direktör: Semih Tokatlı


Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)


Kırmızı kart: Murawski (dk. 70)


Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal, Sacko, Cenk, Recep (Denizlispor), Bareiro, Bakasetas (Alanyaspor)

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