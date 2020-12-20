Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - A. Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Yukatel Denizlispor, Süper Lig’in 13.
Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 13. haftasında evinde karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
58. dakikada Rodallega'nın defansın arkasına gönderdiği uzun topla buluşan Sagal, ceza sahası içinde dar açıdan çektiği şut direkten döndü.
60. dakikada Salih'in uzak mesafeden serbest vuruşunu kaleci Cenk çeldi. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Murawski, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
74. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bakasetas'ın çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Suat Arslanboğa, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin
Denizlispor: Cenk, Bergdich, Mustafa, Leismann, Lopes, Recep (Özer dk. 88 ?), Murawski, Sagal, Aissati (Varela dk. 90+ ?), Mesanovic (Sacko dk. 79 ?), Rodallega (Muhammet Özkal dk. 79 ?)
Yedekler: Hüseyin, Subotic, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Caulker, Juanfran, Siopis (Mustafa dk. 73 ?), Salih (Efkan dk. 81 ?), Davidson, Bakasetas, Berkan (Efecan dk. 45), Bareiro
Yedekler: Ahmet, Fatih, Moubandje, Alpay, Umut, Hasan
Teknik Direktör: Semih Tokatlı
Gol: Rodallega (dk. 8) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Murawski (dk. 70)
Sarı kartlar: Leismann, Mesanovic, Sagal, Sacko, Cenk, Recep (Denizlispor), Bareiro, Bakasetas (Alanyaspor)