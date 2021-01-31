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Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Y. Denizlispor, Göztepe'yi konuk ediyor. Ege derbisinde ilk yarı Denizlispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Sagal'ın, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.


22. dakikada Murat'ın sağ korner çizgisine yakın noktadan ceza sahası içine yerden ortasını Denizlispor savunması uzaklaştırdı.


34. dakikada Recep Niyaz'ın, Göztepe ceza sahası içinden verdiği pasta meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın vuruşu kaleci İrfan Can'da kaldı.


32. dakikada Sagal'ın ceza sahası içine yerden pasında Recep'in şutu fileleri havalandırdı. 1-0



Stat: Denizli Atatürk


Hakem: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil,


Denizlispor: Cenk, Sakıb, Leismann, Mustafa, Lopes, Kubilay, Murawski, Recep, Mesanovic, Sagal, Rodallega,


Yedekler: Pantilomon, Özer, Muhammet Ö., Dossewi, Diskerud, Ahmed, Bakalorz, Hasan, Ali Yavuz, Sacko


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Göztepe: İrfan Can, Berkan, Mihojevic, Titi, Murat, Alpaslan, Tripic, Nwobodo, Zulj, Halil, Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Atınç, Burekovic, Gassama, Esiti, Kubilay, Beykan, Ideye, Napoleoni, Diabate


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Recep (dk. 32) (Denizlispor)


Sarı kartlar: Sakıb (Denizlispor), Nwobodo (Göztepe)

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