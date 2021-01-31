Süper Lig: Y. Denizlispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. haftasında Y. Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada korner çizgisine yakın noktadan şutunu çeken Rodallega'nın vuruşu kaleci İrfan Can'dan kaldı.
57. dakikada Zulj'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Cenk yumrukla kornere çeldi.
69. dakikada Berkan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mihojevic'in vuruşu filelerle buluştu. 1-1
80. dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak sekti. Savunma arkasında meşin yuvarlakla buluşan Mesanovic, topu ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil
Denizlispor: Cenk, Sakıb (Hasan dk. 76 ), Leismann, Mustafa, Lopes, Kubilay (Ahmed dk. 76), Murawski, Recep (Diskerud dk. 88 ?), Mesanovic (Sacko dk. 88 ?), Sagal (Bakalorz dk. 66), Rodallega
Yedekler: Pantilomon, Özer, Muhammet Ö., Dossewi, Ali Yavuz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Göztepe: İrfan Can, Berkan, Mihojevic, Titi, Murat, Alpaslan (Esiti dk. 46), Tripic (Diabate dk. 46), Nwobodo (Napoleoni dk. 88 ?), Zulj (Ideye dk. 81), Halil, Ndiaye
Yedekler: Megyeri, Atınç, Burekovic, Gassama, Kubilay, Beykan
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Recep (dk. 32), Mesanovic (dk. 80) (Denizlispor) Mihojevic (dk. 69) (Göztepe)
Sarı kartlar: Sakıb, Leismann (Denizlispor), Nwobodo (Göztepe)