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Süper Lig: Y. Denizlispor: 2 - Göztepe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Y. Denizlispor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada korner çizgisine yakın noktadan şutunu çeken Rodallega'nın vuruşu kaleci İrfan Can'dan kaldı.


57. dakikada Zulj'un ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Cenk yumrukla kornere çeldi.


69. dakikada Berkan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Mihojevic'in vuruşu filelerle buluştu. 1-1


80. dakikada Mustafa Yumlu'nun ceza sahası dışından şutu savunmaya çarparak sekti. Savunma arkasında meşin yuvarlakla buluşan Mesanovic, topu ağlara gönderdi. 2-1



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Cem Satman, Candaş Elbil


Denizlispor: Cenk, Sakıb (Hasan dk. 76 ), Leismann, Mustafa, Lopes, Kubilay (Ahmed dk. 76), Murawski, Recep (Diskerud dk. 88 ?), Mesanovic (Sacko dk. 88 ?), Sagal (Bakalorz dk. 66), Rodallega


Yedekler: Pantilomon, Özer, Muhammet Ö., Dossewi, Ali Yavuz


Teknik Direktör: Hakan Kutlu


Göztepe: İrfan Can, Berkan, Mihojevic, Titi, Murat, Alpaslan (Esiti dk. 46), Tripic (Diabate dk. 46), Nwobodo (Napoleoni dk. 88 ?), Zulj (Ideye dk. 81), Halil, Ndiaye


Yedekler: Megyeri, Atınç, Burekovic, Gassama, Kubilay, Beykan


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Recep (dk. 32), Mesanovic (dk. 80) (Denizlispor) Mihojevic (dk. 69) (Göztepe)


Sarı kartlar: Sakıb, Leismann (Denizlispor), Nwobodo (Göztepe)

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