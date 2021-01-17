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Süper Lig: Y.Denizlispor: 0 - A.Hatayspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Y.Denizlispor, evinde A.Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü. Dönen top savunmada Muhammet'in ayağına çarparak ağlara gitti. 0-1


57. dakikada Recep Niyaz'ın arka direğe açtığı ortada Lopes fileleri havalandırdı. Ancak hakem Koray Gençerler, gol öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle golü iptal etti.


77. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Sackey'in şutunu Sacko, eli ile kontrol edince hakem Koray Gençerler penaltı noktasını gösterdi.


78. dakikada penaltı için topun başına geçen Diouf, kaleci Pantilon'u ters köşeye yatırarak meşin yuvarlağı sağ üst köşeden filelerle buluşturdu. 0-2


90. dakikada Denizlispor'da Muhammet'in uzaklaştırmak isteği topu önünde bulan Diouf, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. Fakat hakem Koray Gençerler, VAR uyarısıyla elle müdahale sebebiyle golü geçerli saymadı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Koray Gençerler, Bilal Gölen, Mehmet Salih Mazlum,


Y.Denizlispor: Pantilimon, Lopes, Leismann, Muhammet Özkal, Özer (Sakıb dk. 78), Dossevi (Mert dk. 88 ?), Murawski, Sagal, Recep, Sacko, Mesanovic


Yedekler: Cenk, Hüseyin, Emirhan, Alihan, Muhammed Eren Kıryolcu, Mert


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


A.Hatayspor: Akın, Popov, Billong, Pablo, Mesut (Katranis dk. 90 ?), Aabid, Ribeiro, Akintole (Selim dk. 90 ?), Traore (Sackey dk. 75), Boupendza, Diouf,


Yedekler: Yavuz, Abdurraman, Soner, Muhammed, Burak, Kamara


Teknik Direktör: Ömer Erdoğan


Goller: Muhammet Ö. (dk. 47 k.k), Diouf (dk. 78 pen.) (A.Hatayspor)


Kırmızı kart: Billong (dk. 84) (A.Hatayspor)


Sarı kartlar: Ribeiro (A.Hatayspor), Sacko, Sakıb (Denizlispor)

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