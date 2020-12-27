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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.

Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Rodallega'nin çektiği sert şut farklı şekilde üst direkten yukarı çıktı.


17. dakikada Varela'nın savunmasının arkasında gönderdiği topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde topla buluşurken rakibine faul yapması üzerine Özgür Yankaya düdüğünü çaldı.


21. dakikada Endri'nin kullandığı köşe vuruşana iyi yükselen Atakan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1


45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil


Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Bergdıch, Mustafa, Leismann, Lopes, Murawski, Bakalorz, Varela, Özer, Aissati, Rodallega


Yedekler: Pantilimon, Abdülkadir, Muhammet, Recep, Mesanovic, Sacko, Dossevi, Mert, Alihan, Eren


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan, Kıtsıou, Voca, Lukasik, Endri, Paintsil, Saba, Bolingi


Yedekler: Korcan, Erdi, Orkan, Assane, Ender, Şahverdi, Cebrail, Berke, Borven, Atila


Teknik Direktör: Mustafa Dalcı


Goller: Atakan (dk. 21), Lukasik (dk. 45) (Ankaragücü)


Sarı Kartlar: Atakan (Ankaragücü), Rodallega (Denizlispor)

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