Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Ankaragücü: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahasının dışında topla buluşan Rodallega'nin çektiği sert şut farklı şekilde üst direkten yukarı çıktı.
17. dakikada Varela'nın savunmasının arkasında gönderdiği topla buluşan Rodallega, ceza sahası içerisinde topla buluşurken rakibine faul yapması üzerine Özgür Yankaya düdüğünü çaldı.
21. dakikada Endri'nin kullandığı köşe vuruşana iyi yükselen Atakan, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1
45. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Lukasik, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Bergdıch, Mustafa, Leismann, Lopes, Murawski, Bakalorz, Varela, Özer, Aissati, Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Abdülkadir, Muhammet, Recep, Mesanovic, Sacko, Dossevi, Mert, Alihan, Eren
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan, Kıtsıou, Voca, Lukasik, Endri, Paintsil, Saba, Bolingi
Yedekler: Korcan, Erdi, Orkan, Assane, Ender, Şahverdi, Cebrail, Berke, Borven, Atila
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Atakan (dk. 21), Lukasik (dk. 45) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Atakan (Ankaragücü), Rodallega (Denizlispor)