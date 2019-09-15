Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 0 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk Yarı)
4. dakikada Zakarya'nın ceza alanı dışından gönderdiği topta müsait pozisyondaki Rodallega topu ıskalayınca meşin yuvarlak rakip takım oyuncularında kaldı.
6. dakikada Denizlispor ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde buluna Miya'nın doğrudan kaleye gönderdiği top az farkla üstten auta gitti.
8. dakikada Konyasporlu futbolcular paslaşarak Denizlispor yarı alanını geçip ceza alanı içine kadar girdi. Topun peşini bırakmayan Alper'in sol çaprazdan çektiği sert şut savunmaya çarparak direkten dönüp kornere gitti.
11. dakikada kaptığı topla Konyaspor savunmasında 3 oyuncuyu çalımlayarak tek başına geçen Rodallega'nın ceza alanı çizgisi yakınında çektiği sert şut az farkla auta çıktı.
13. dakikada Zakarya'nın havadan ceza alanına yaptığı topa yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunu kaleci Serkan son anda kornere çelmeyi başardı.
27. dakikada Miya'nın ceza alanı dışından doğrudan kaleye gönderdiği sert şutu kaleci Stachowiak tek hamlede çıkardı. Sonrasında devam eden Konyaspor atağı sonuçsuz kaldı.
33. dakikada Barrow'un sol çaprazdan ceza alanına gönderdiği topa yerden kayarak vuran Rodallega'nın şutu direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Skubic'in yaptığı ortada topa yükselen Miya'nın kafa şutunu kaleci Stachowiak çizgi üzerinden çıkararak golü önledi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat ergin Gözütok
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Rodallega, Murawski, İsmail Aissati, Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz, Zakarya, Sapunaru, Zeki Yavru, Barrow, İsaac Sackey
Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan,
Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Anicic, Alper Uludağ, Miya, Skubic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Selim Ay, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Erdon Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Zakarya, (Yukatel Denizlispor), Ali Turan (Konyaspor)