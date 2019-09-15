Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 4.
Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor evinde Konyaspor'u ağırladı. Karşılaşma Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)
54. dakikada Milosevic'in ceza alanın içinde yerden gönderdiği topa dönerek vuran Miya topu kaleci Stachowiak'ın sağından kaleye gönderdi. 1-0
67. dakikada Milosevic rakip ceza alanı girişinde rakibinden topu kurtarmayı başardı. Ancak etkisiz bir vuruş yapınca top savunmada kaldı.
90. dakikada Hadi Sacko'nun sağdan ceza alanına havadan gönderdiği topa zor pozisyonda yükselen Rodallega'nın kafa şutu savunmaya çarparak üstten auta gitti.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Yukatel Denizlispor: Stachowiak, Rodallega, Murawski, İsmail Aissati (Mehmet Akyüz dk. 85), Oğuz Yılmaz, Recep Niyaz (Olcay Şahan dk. 73), Zakarya, Sapunaru, Zeki Yavru, Barrow, İsaac Sackey (Hadi Sacko dk. 70)
Yedekler: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Hadi Sacko, Sedat Şahintürk, Mehmet Akyüz, Estupinan,
Burak Çalık, Emre Sağlık, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan,
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Konyaspor: Serkan, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali (Shengelia dk. 73) , Jevtovic, Bajic (Hadziahmetovic dk. 84) Milosevic (Volkan dk. 90 ?), Anicic, Alper Uludağ, Miya, Skubic
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Volkan, Selim Ay, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Ali Yaşar, Ferhat Öztorun, Erdon Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Gol: Milosevic (dk. 54) (Konyaspor)
Sarı Kartlar: İsaac Sackey, Zakarya, Rodallega, Murawski, (Yukatel Denizlispor), Ali Turan, Milosevic (Konyaspor)