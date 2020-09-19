Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.
Süper Lig'in 2. haftasında Denizlispor, Trabzonspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlik ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada Recep Niyaz'ın ceza sahası dışında çalımının ardından çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.
5. dakikada Oğuz Yılmaz'ın sol taraftan kullandığı kornere yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı
30. dakikada Tiago Lopes'in sağ taraftan açtığı ortayı Rodallega'nın röveşata ile tamamlamak istedi. Ancak top dışarıya çıktı.
38. dakikada Tiago Lopes'in müdahalesi sonrası Nwakaeme yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. VAR'a giden hakem Volkan Bayarslan penaltıyı iptal etti.
43. dakikada Abdülkadir Ömür'in kullandığı frikik vuruşunda kaleci Pantilimon topu kornere çeldi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner
Denizlispor: Pantilimon, Zakarya, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Bakalorz, İsmail, Aissati, Sagal, Recep, Rodallega
Yedekler: Cenk, Muhammet, Sacko, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özgür, Özer, Alihan, Leismann
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Campi, Edgar Ie, Abdurrahim, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Serkan, Nwakaeme, Afobe
Yedekler: Erce, Marques, Safa, Rahmi, Salih, Ahmet, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem
Teknik Direktör: Addie Newton
Sarı Kart: Bakalorz (Denizlispor)