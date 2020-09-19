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Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 0 - Trabzonspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında, Yukatel Denizlispor sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Benik Afobe'nin attığı şık çalımın ardından yaptığı aşırtma vuruşunda Murawski topu çizgiden çıkardı.


50. dakikada kontra atağa çıkan Denizlispor'da Rodallega'nın çektiği şut farkla dışarıya çıktı.


55. dakikada Sagal'ın pasıyla ceza sahası dışından şut çeken Recep Niyaz'ın vuruşunu Uğurcan Çakır kornere çeldi.


57. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışında çalım atarak içeriye girerek çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.


61. dakikada Nwakaeme'nin pasıyla Abdülkadir Ömür'ün vuruşu gol oldu. VAR'a giden pozisyon sonrası ofsayt olduğuna karar verildi.


68. dakikada Hadi Sacko, Hüseyin Türkmen'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.



Stat: Denizli Atatürk


Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Deniz Caner


Denizlispor: Pantilimon, Zakarya, Mustafa, Oğuz, Lopes, Murawski, Bakalorz (Sacko dk. 65), Aissati (Leismann dk. 90+1 ?), Sagal (Özgür dk. 90+1 ?), Recep, Rodallega


Yedekler: Cenk, Muhammet, Mesanovıc, Asım, Sakıb, Özer, Alihan


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin (Guilherme dk. 86 ?), Campi, Edgar Ie, Abdurrahim (Safa dk. 90 ?), Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Baker, Serkan, Nwakaeme, Afobe (Ahmet dk. 86 ?)


Yedekler: Erce, Rahmi, Salih, Atakan, Plaza, Faruk, Kerem


Teknik Direktör: Addie Newton


Kırmızı kart: Sacko (dk. 68) (Denizlispor)


Sarı kart: Bakalorz (Denizlispor)

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