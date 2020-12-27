Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 1 - Ankaragücü: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 15.
Süper Lig'in 15. haftasında Yukatel Denizlispor evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Müsabaka 2-1 Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Aissati'nin ortasında Atakan son anda topu kafasıyla kornere göndererek tehlikeyi uzaklaştırdı.
58. dakikada Mesanovic'in derinlemesine pasında topla buluşan Özer'in ortasında defans topu kornere gönderdi.
66. dakikada Aissati'nin sağ kanattan çaprazından ceza sahasına ortaladığı topa hiçbir takım arkadaşı dokunamadı.
80. dakikada Mesanovic'in ortasında arkadan koşarak gelen Recep, topa sert bir şekilde vurup meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
88. dakikada Mustafa'nın ceza sahası içinde sol çaprazda buluştuğu topu, Ankaragücü oyuncuları Mustafa vurmadan uzaklaştırdı.
90. dakikada Mustafa, ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yan ağlara gönderdi.
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Özgür Yankaya, Esat Sancaktar, Candaş Elbil
Yukatel Denizlispor: Hüseyin, Bergdıch, Mustafa, Leismann, Lopes, Murawski (Mesanovic dk. 46), Bakalorz (Dossevi dk. 78), Varela (Recep dk. 69), Özer (Muhammet dk. 72), Aissati, Rodallega
Yedekler: Pantilimon, Abdülkadir, Sacko, Mert, Alihan, Eren
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Sarlija, Atakan, Kıtsıou, Voca (Assane dk. 78), Lukasik (Şahverdi dk. 90 ?), Endri (Erdi dk. 84), Paintsil (Atila dk. 84 ?), Saba (Borven dk. 90 ?), Bolingi
Yedekler: Korcan, Orkan, Ender, Cebrail, Berke,
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Atakan (dk. 21), Lukasik (dk. 45) (Ankaragücü), Recep (dk. 80) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Atakan, Paintsil, Bolingi (Ankaragücü), Rodallega, Özer (Denizlispor)