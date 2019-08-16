Süper Lig: Yukatel Denizlispor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in açılış maçında Yukatel Denizlispor, evinde Galatasaray’ı ağırladı.
Süper Lig'in açılış maçında Yukatel Denizlispor, evinde Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Recep'in ceza alanı içerisinde yerden gönderdiği pasta savunma Rodallega'nın topa dokunmasına izin vermeyerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
55. dakikada kazanılan kornerde Zeki topu ceza alanına ortaladı. Yaşanan karambolde yeşil siyahlı futbolcular hakem Abdulkadir Bitigen'den VAR incelemesi istedi. Ancak Bitigen itirazları kabul etmeyerek devam kararı verdi.
61. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Zeki'nin ceza alanına havadan yaptığı ortada topa yükselen Lopes'in kafa şutu direğin yanından az farkla auta gitti.
75. dakikada Zakarya'nın pasıyla ceza yayının hemen gerisinde topla buluşan Recep Niyaz yaptığı sert vuruşla topu Muslera'nın sağından ağlara gönderdi. 1-0
76. dakikada Belhan'da, Zeki Yavru'ya yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.
88. dakikada ceza yayı üzerinde kendisine yerden gönderilen topa gelişene vuran Rodallega'nın sert şutunu Muslera son anda kornere çeldi.
90+3. dakikada Mbamba'nın pasında ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega çektiği sert şut ile topu Muslera'nın sağından ağlarlar buluşturdu. 2-0
Stat: Denizli Atatürk Stadı
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar
Yukatel Denizlispor: Stackhowıak, Lopes, Rodallega, Murawskı, Aissati, Oğuz, Recep (Mustafa dk. 90 ?), Zakarya, Sapunaru, Zeki (Mehmet dk. 82), Barrow (Mbamba dk. 85 ?)
Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Kadir, Mustafa, Mbamba, Sedat, Mehmet, Burak, Emre, Krem Can
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Galatasaray: Muslera, Seri (Donk dk. 46) , Selçuk, Belhanda, Babel, Jimmy (Emre Mor dk. 64), Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Dıagne (Ahmet Çalık dk. 71)
Yedekler: Okan, Ahmet, Linnes, Donk, Yunus, Ömer, Atalay, Erencan, Emre
Teknik Sorumlu: Fatih Terim
Goller: Recep Niyaz (dk. 75), Rodallega (dk. 90+3) (Denizlispor)
Kırmızı Kart: Marcao (dk. 43) (Galatasaray)
Sarı Kartlar: Lopes, Oğuz, Zeki, Sapunaru (Denzilispor), Babel, Belhanda (Galatasaray)