Şüphe üzerine durdurulan araçtan onlarca tarihi eser çıktı

Denizli'de jandarma ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araçta çeşitli dönmelere ait çok sayıda sikke, tarihi yüzük ve obje ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Yapılan aramalarda araç içerisinde farklı dönemlere ait 390 adet sikke, 3 adet tarihi yüzük ve 2 adet tarihi obje bulundu. Onlarca tarihi eser muhafaza altına alınırken araç içerisinde bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.