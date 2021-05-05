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Şüpheli araçtan 200 litre kaçak şarap çıktı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin içerisinde üç şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, jandarma ekiplerinin içerisinde üç şüphelinin bulunduğu araçta yaptığı aramada 200 litre kaçak şarap ele geçirildi.



Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Serinhisar ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde içerisinde 3 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada 200 litre kaçak şarap ele geçirildi. Ele geçirilen bandrolsüz alkollü içki muhafaza altına alınırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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