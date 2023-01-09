İhlas Haber Ajansı

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Suriye'deki çatışma bölgesini yöneten DAEŞ üyesi yakalandı

Suriye’deki çatışma bölgesinde faaliyetleri yürüten DAEŞ terör örgütü üyesi, illegal yollarla geldiği Denizli’de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suriye'deki çatışma bölgesinde faaliyetleri yürüten DAEŞ terör örgütü üyesi, illegal yollarla geldiği Denizli'de yakalandıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Denizli'de DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde Suriye ülkesi içerisinde çatışma bölgelerinde faaliyet yürüten DEAŞ terör örgütü üyesi, teknik ve fiziki takibe alındı. Ülkeye illegal yollardan giriş yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu üye, operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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