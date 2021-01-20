İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

Denizli’de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Denizli'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.


Kaza, Çal ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlyas Tekin idaresindeki 20 ACK 10 plakalı otomobili seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç önce orta refüje çıktı. Burada bir süre ilerleyen otomobil, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda yaralan sürücü Tekin, sağlık ekipleri tarafından Çal Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yol, hasarlı otomobilin yoldan kaldırılması ile normale döndürüldü. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.